Glutei e cellulite: sappiamo veramente come allenarli al meglio?

“Buongiorno vorrei diminuire i centimetri su cosce e glutei, tonificare e diminuire la cellulite su queste zone…….ma?!…….”. Quante volte abbiamo sentito queste domande e non siamo riusciti a trovare delle risposte concrete? Il nemico numero delle donne, come sappiamo bene, è la famigerata cellulite insieme ai glutei poco tonici. Un’ossessione che aumenta con l’avvicinarsi della bella stagione e non solo. Ma cosa fare? La soluzione migliore è affrontare il nemico, conoscendolo farà meno paura! Gianpiero Contestabile, dottore in Scienze motorie e Fisioterapista, ci spiega come nella sua Evolution fitness Avezzano tratta questa problematica

Cosa succede alle nostre cosce?

Scopriamolo insieme. Nei primi allenamenti vi sarà capitato di sentirvi più “gonfie” e molto spesso la cellulite (se presente) sarà più evidente, tanto da farvi sentire jeans e magliette un pò più stretti, ma questa è solo una fase transitoria, quindi calma e sangue freddo!

Il muscolo

Il muscolo soprattutto se da molto inattivo, subirà un’infiammazione la quale fisiologicamente richiamerà una maggior quantità di liquidi proteine e altre sostanze, creando ritenzione idrica. Questo vi poterà ad avere una sensazione di gonfiore. Ma non preoccupatevi, questa è solo una fase transitoria!

La tonificazione

La tonificazione del muscolo è più veloce rispetto al dimagrimento, per cui il muscolo si tonifica mentre il tessuto adiposo soprastante avendo processi più lenti è ancora tutta lì. Non vi resta, quindi, che continuare l’allenamento per attivare questa seconda fase, una volta attenuata la parte adiposa verrà evidenziato il muscolo sottostante che avrà il desiderato effetto su glutei e cosce.

Cosa mangiare?

Spesso per ridurre i tempi ci si sottopone a diete drastiche. Su questo punto noi consigliamo sempre di rivolgersi a personale qualificato che calcolerà la dieta opportuna, ricordiamoci che poche calorie non vi aiuteranno nella costruzione del muscolo ma una dieta ipercalorica, per il principio della super compensazione, crescerà più del dovuto.

“Concedete al corpo solo quanto basta a mantenerlo in salute”

Seneca

