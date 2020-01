Gli studenti dell’Itet rispondono alle accuse sulle sciopero per il freddo: “nella nostra misurazione c’erano 15 gradi”

Tagliacozzo. Questa mattina gli studenti dell’Istituto tecnico economico per il turismo “Andrea Argoli” hanno deciso di scioperare a causa delle temperature basse all’interno delle aule. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 per i mesi invernali, la temperatura all’interno dei plessi scolastici deve variare tra 18 e 22 gradi. “Dalle misurazioni che abbiamo effettuato questa mattina, tra le 8.05 e le 8.15”, affermano i rappresentanti d’Istituto, Carlo Bianchi e Samuele De Lucia, “le temperature nelle aule dell’Itet si aggiravano intorno ai 15 gradi.” In seguito alla misurazione con gli altri studenti abbiamo deciso di scioperare, come già avvenuto martedì scorso al rientro dalle vacanze natalizie.”

“In seguito alla misurazione effettuata da noi rappresentanti”, chiariscono, “sono giunti anche i tecnici comunali che hanno effettuato a loro volta la misurazione delle temperature delle aule della scuola, insieme al Sindaco Vincenzo Giovagnorio e alla vice preside professoressa Maria Rosaria Savina.”

“Da questa seconda misurazione”, come precisato dal sindaco, “le temperature sono risultate superiori ai 18 gradi”. Nel corso del sopralluogo è emersa anche la “manomissione delle valvole che regolano il funzionamento dei caloriferi in un’aula” ha aggiunto Giovagnorio.

I rappresentanti d’istituto, in seguito all’accusa di manomissione delle valvole nella suddetta aula hanno dichiarato che: “al momento della nostra misurazione, avvenuta all’inizio delle lezioni, la temperatura delle aule e dei corridoi era di 15 gradi, inferiore cioè alla temperatura prevista dalla legge. Inoltre”, hanno concluso Bianchi e De Lucia, “la manomissione dei termosifoni rilevata è risultata priva di fondamento, visto e considerato che la temperatura nella stessa aula è risultata simile a quella delle altre aule, a prova di come l’intero stabile fosse troppo freddo per fare lezione. Ringraziamo il sindaco Vincenzo Giovagnorio per la disponibilità e le prontezza con la quale ha agito in questa situazione”.