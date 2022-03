Gli studenti dell’istituto Ignazio Silone in corsa per la pace

Luco Dei Marsi. Lo sport al fianco dei cittadini ucraini per dire sì alla pace e no alla guerra.

La scuola secondaria di primo grado, Ignazio Silone in collaborazione con il comune di Luco Dei Marsi ha organizzato una giornata di sport per tutti gli studenti in nome della pace.

L’evento è previsto per martedì 22 marzo, gli studenti si ritroveranno in via Torlonia a Luco Dei Marsi, dove verranno organizzati giochi sportivi studenteschi.