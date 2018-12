Gli studenti del Serpieri di Avezzano a lezione di marketing, economia e finanza con un docente d’eccezione..

Avezzano. Incontri finalizzati alla conoscenza professionale, del settore, del marketing e della finanza. Si è svolta questa mattina, all’Istituto Agrario “Serpieri” di Avezzano, la seconda lezione ai ragazzi della scuola da parte del dott. Gaetano Miranda, imprenditore abruzzese licenziatario dei ristoranti McDonald’s di Avezzano e dell’Aquila, in compagnia del giornalista Federico Falcone.

In queste due lezioni è stato spiegato agli studenti delle classi quarte e quinte, sia professionali che tecniche, come prepararsi a un futuro lavorativo, conciliando i principi base del marketing con quelli dell’economia in generale. Una lezione sull’ottimizzazione delle risorse, sulla sicurezza sul posto di lavoro, sui principi di una gestione come può essere quella di un ristorante che ha coinvolto gli studenti dell’Agrario, rendendoli partecipi di un incontro formativo.

Scopo delle lezioni, infatti, è anche quello di formare su argomenti di stretta attualità che, però, non vengono discussi all’interno di un istituto scolastico poiché non coincidenti con il programma didattico. Ecco, quindi, che scattano approfondimenti su argomenti come l’analisi di mercato, la gestione delle risorse umano, l’ottimizzazione del lavoro e l’organizzazione di una multinazionale di successo.

“Siamo davvero contenti di poter partecipare a queste lezioni”, raccontano i ragazzi dell’istituto, “sono argomenti che ci coinvolgono e ci rendono partecipi di un mondo che domani potrebbe essere il nostro”. “Sono piccole cose”, continuano gli studenti, “come la preparazione di un semplice pasto, l’ottimizzazione delle risorse o le varie analisi di impatto che ci ha illustrato Miranda che ci rendono consci del mondo lavorativo e di come affrontarlo in futuro. Sono esperienze di cui possiamo farne tesoro”.