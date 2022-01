Gli studenti del Pollione a lezione all’Università con il seminario “La matematica che non sai di usare: like, reer…”

Avezzano. Il giorno 26 gennaio tutte le classi quarte del Liceo Scientifico Vitruvio hanno seguito simultaneamente il seminario “La matematica che non sai di usare: likes, reer…” tenuto dal professore Raffaele D’Ambrosio dell’Università dell’Aquila.

Il seminario fa parte del ciclo per il Progetto lauree scientifiche ed è inserito all’interno dei progetti valutabili ai fini del PCTO. Grande la soddisfazione per l’evento che si è potuto realizzare grazie alla sinergia tra la Dirigente Scolastica, Nicolina Tania Ulisse, la referente del PCTO, Elvira Graziano e tutti i docenti di matematica del Vitruvio.



“Tredici classi, più di duecento cinquanta ragazzi, tutti quanti connessi telematicamente grazie alle lavagne touch screen collegate ai computer presenti in tutte le aule del liceo. Significativo della riuscita dell’evento il commento del prof. D’Ambrosio: «Ho grande stima delle attività che proponete, l’entusiasmo che vi connota, l’energia che promana da docenti e discenti del vostro Istituto. Ricordo con enorme affetto – continua D’Ambrosio – il pomeriggio trascorso qualche anno fa al Castello Orsini in occasione della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica che ogni anno organizzate con grande cura e dedizione. La qualità della vostra proposta formativa e dell’interazione con i vostri studenti“, conclude, “fa di voi un Istituto di grande valore”.



Di fondamentale importanza e funzionalità, in questa occasione, sono stati gli schermi touch che hanno permesso un momento di forte partecipazione che non sarebbe stato possibile se l’incontro si fosse svolto

in presenza.

Il Covid non ha fermato il Vitruvio che ha saputo accogliere le nuove sfide e ha puntato sulla didattica digitale che, da didattica di emergenza, si è trasformata in una risorsa che riesce a creare un ambiente più

favorevole all’apprendimento e che rende il processo di insegnamento/apprendimento innovativo, interattivo e, soprattutto, inclusivo.



“Ma il “Vitruvio” non si ferma qui”, si legge nella nota inviata dall’istituto, “è infatti, in fieri un’altra avventura che vedrà coinvolti gli alunni e che potenzierà la loro fantasia e creatività, oltre alle loro competenze tecnologiche ed è quello della Radio web di cui, lo scorso anno, alcuni ragazzi hanno già fatto esperienza. Infatti il Liceo Scientifico è stato uno dei 21 istituti selezionati per partecipare al progetto del Ministero dell’istruzione “La voce della radio” in cui gli allievi si sono messi in gioco come redattori, speakers radiofonici, web masters, pubblicitari, grafici e, in generale, in tutte le mansioni che sono fondamentali in una redazione radiofonica, attivando anche quelle competenze non cognitive che ormai diventeranno parte integrante della didattica. Il percorso si è concluso con una sfida tra i vari istituti partecipanti per ottenere il titolo di “scuola più ascoltata d’Italia”. I vitruviani, hanno ottenuto un meraviglioso terzo posto. Per realizzare il progetto è in allestimento un’aula che presto sarà operativa e Il Liceo Scientifico “Vitruvio” c’è. Non c’è Covid che tenga!”.