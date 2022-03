Gli studenti del Majorana trionfano al premio “La famiglia come la giudico e come la sogno”

Celano. Soddisfazione per l’Istituto d’Istruzione superiore “Ettore Majorana” per alla fase finale del concorso letterario nazionale “La famiglia come la giudico e come la sogno” dedicato a padre Osvaldo Lemme.

L’associazione culturale “Una storia…tante storie”, con il presidente Abramo Frigioni, hanno organizzato la cerimonia finale del concorso organizzata con il patrocinio del Comune di Celano, e la collaborazione e del sindaco Settimio Santilli e degli assessorati all’Istruzione e alla Cultura, nelle persone di Lisa Carusi e Antonella de Santis.

Alla giornata, che si è svolta nella sala Fra Raffaele di Celano, ha preso parte anche il linguista, Francesco Sabatini, al quale è stato consegnato il premio 2022 “Le radici nel cuore” all’illustre linguista, filologo e lessicografo. Sabatini ha piacevolmente dialogato con gli studenti e il resto della platea con un’esposizione chiara e puntuale intrisa di amore e profonda conoscenza della lingua italiana.

Il premio menzione speciale per “L’analisi attenta e meticolosa che, attraverso un lessico garbato, accompagna i ricordi di un quotidiano ancora all’orizzonte” è andato a Riccardo Iulianella della classe 5D e a Doriana Giovarruscio, ex alunna del Majorana diplomatasi due anni fa (per lei, impegnata all’università, ha ritirato il premio il fratellino Elia – protagonista dell’elaborato).