Gli studenti del Majorana di Avezzano conquistano le finale del Green Game, campionato nazionale sul riciclo

Avezzano. L’istituto di istruzione superiore “E. Majorana” di Avezzano ancora una volta ha dimostrato il proprio interesse verso le tematiche ambientali. E’ molto importante parlare di tutela, sostenibilità ambientale ed economia circolare e farlo in modo alternativo e divertente è sicuramente un mix vincente. Per questo motivo la docente Elisa De Bernardinis insieme al dirigente scolastico Piero Buzzelli hanno deciso di partecipare nuovamente con le classi del biennio al Green Game, il campionato nazionale sul riciclo destinato agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado d’Italia.

Un progetto promosso da Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, consorzi no profit che si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. Ogni anno mettono in campo moltissimi progetti per sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sulle buone norme di raccolta differenziata e il Green Game è una delle tante iniziative. Ognuno di noi può fare la differenza, ogni giorno e con piccoli gesti, soprattutto sin dalla giovane età.

L’obiettivo primario di Green Game è quello di affiancare i ragazzi e i loro insegnanti nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente con gli studenti: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione. Il Green Game in questa edizione raggiungerà oltre 130 Scuole in tutta Italia, coinvolgendo 23mila studenti.

Un campionato nazionale del riciclo su misura per i teenagers di tutta Italia che unisce momenti di confronto in cui i ragazzi vengono istruiti dal relatore Stefano Leva di Peaktime – agenzia specializzata in progetti didattici, scelta dai Consorzi per gestire l’intera iniziativa – e momenti ludici come la sfida tra classi attraverso svariate domande sui temi trattati cui rispondere. Una “sana competizione” che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola miete consensi continui

Al termine di ogni appuntamento, la classe che otterrà il punteggio medio più alto si aggiudicherà il pass per la Finalissima Nazionale dove incontrerà le migliori classi selezionate in ogni Istituto e in tutta Italia, mentre lo studente migliore che si è aggiudicato l’appellativo di “esperto riciclatore” vincerà un buono per gli acquisti in rete. Ad Avezzano il vincitore è stato Corrado D. M., mentre le classi 1E e 2D hanno conquistato la Finale dove rappresenteranno Avezzano e la propria scuola a livello nazionale.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.