Gli studenti del Liceo Croce presentano in Comune lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”

Avezzano. Mercoledì 1°giugno, alle ore 11, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, gli studenti del Liceo Benedetto Croce presenteranno lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola” previsto per sabato 4 giugno al Teatro Dei Marsi.

Alla conferenza stampa, interamente gestita dal gruppo di comunicazione dei liceali, parteciperanno il vicesindaco di Avezzano Domenico Di Berardino e il Presidente del Consiglio Fabrizio Ridolfi.

Il musical, realizzato con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, andrà in scena con ingresso gratuito, alle ore 10.30 solo per le scuole e alle ore 21 per tutti. I ragazzi sono stati affiancati da professionisti del mondo dello spettacolo (Luca Di Nicola presentatore, Corrado Oddi Action Coach e Marco Verna Regista) ma hanno curanto in prima persona la scenografia, i costumi, la realizzazione di foto e filmati, le relazioni con il territorio, i social.

L’iniziativa si inserisce in un progetto culturale socio-pedagogico organizzato dal Dipartimento per l’Inclusione del Liceo “B. Croce” con il Comune di Avezzano e l’Associazione la “La Madia” e rivolto a tutti gli studenti, in modo particolare, agli alunni diversamente abili. Mira a favorire l’inserimento degli alunni con disabilità nel tessuto scolastico, supportandoli nell’acquisizione di intelligenze multiple attraverso lo strumento teatrale che, non scindendo gli aspetti cognitivi da quelli emotivi, rende l’esperienza dell’apprendimento quanto più completa e stimolante possibile.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla pagina social del Comune di Avezzano.