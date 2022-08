Gli speleosub francesi in tour alle grotte di Pietrasecca

CARSOLI – Visita importante presso la riserva naturale delle Grotte di Pietrasecca. E’ stato infatti accolto il team dei speleo sub Francesi che in questi giorni sono impegnati in una complessa esplorazione oltre il sifone nelle grotte di Stiffe. E ieri durante il loro giorno “libero” hanno scelto di visitare, la Grotta del cervo a Pietrasecca. Dopo le prime illustrazioni sono stati accompagnati nel suggestivo percorso naturalistico di visita guidata dal Gruppo Speleologico Aquilano.

Si tratta tra gli altri di Bruno Maurice e Vincent Durand i quali sono stati i primi speleo, insieme a Sergio Gilioli e a Mauro Panzanaro negli anni 90 a superare il sifone delle grotte di Stiffe rendendo così conosciuti e esplorati ben 2900 metri di grotta.

Dopo 26 anni due nuovi speleo sub della delegazione francese (FFESSM) Maxence Fouilleul e Tom Durand stanno operando per superare il terzo sifone della spedizione Internazionale, Italo-Francese nella quale L’Abruzzo e la Francia si sono così uniti dando vita ad un’esplorazione a dir poco incredibile.

Il team francese nel visitare le grotte del Cervo del comune di Carsoli ha espresso un giudizio altamente positivo sia sulle beltà naturalistiche perfettamente conservate, sia sul modus operandi di gestione della riserva e dei livelli di visita strutturati. “Les grottes ont des caractéristiques surprenantes et passionnantes, une véritable émotion au coeur de la terre”.

Grande soddisfazione per la gradita visita è stata espressa dal sindaco Velia Nazzarro e dal presidente dell’ente gestore Salvatore Callipo: “siamo molto compiaciuti – hanno spiegato in una nota congiunta – degli apprezzamenti espressi da noti speleologi d’oltre frontiera, la loro presenza è particolarmente gradita e corona un percorso in crescita in termini di attenzione e di visita per le nostre prestigiose grotte. L’estate ci ha regalato molte emozioni, ed ancora – concludono – non è finita”.