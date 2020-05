Gli impianti sportivi di Trasacco si rifanno il look, affidati i lavori per la riqualificazione

Trasacco. Gli impianti sportivi di Trasacco si rifanno il look. Sono stati appaltati i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture sportive comunali di Trasacco. Gli interventi saranno realizzati grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.

L’ufficio tecnico, dopo aver vagliato tre preventivi, ha proceduto ad affidare in modo diretto i lavori alla Marsica Edilstrade snc di Celano. L’appalto, che per il 30 per cento verrà sub appaltato, ammonta a un totale di 80.492,31 al netto del costo della sicurezza non soggetti a ribasso e pari a 2.503,67. Grazie alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli impianti sportivi del paese i giovani di Trasacco potranno puntare sullo sport in sicurezza.