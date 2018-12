Gli ex studenti del 5 I Informatica Itis di Avezzano di nuovo insieme dopo 25 anni

Avezzano. I ragazzi di via Trento, ex studenti del 5 I Informatica Itis di Avezzano, si riconteranno dopo 25 anni insieme ai loro professori. “All’improvviso”, raccontano, “la curiosità di vedere cosa conservano quelle scatolette di carta consumate dal tempo. Sposti le valige e qualche vecchio documento fino a toccarle con le punte delle dita. Le avvicini , prendi un panno per togliere quel poco di polvere e con un profondo sospiro inizi a sfogliare tra un sorriso stretto tra le labbra e uno sguardo innamorato per una gioventù mai dimenticata. I ricordi rivengono a galla, la curiosità di capire come la vita ci ha allontanato prende il sopravvento ed ecco servita l’energia per organizzare l’evento per riunire il 5 I Informatica ITIS di Avezzano”.

“Dopo 25 anni”, continuano, “i ragazzi di via Trento ormai 45enni insieme ai loro professori passeranno una piacevole serata il 15 dicembre in un noto locale di Luco dei Marsi dove fra un piatto tipico, del buon vino e alla profonda amicizia che sempre ha contraddistinto il genuino rapporto passeranno una piacevole serata pre natalizia”.

I professori presenti saranno: Marchetti Roberto, Di Ciccio Virginia,di Renzo Maria, Taccone Franco , Pellegrini Vincenzo. Gli alunni presenti della 5 sez. I: Luciani Antonio, Vicenzoni Antonio, Martini Paolo, Agostino Paride, Giacchi Annamaria, Angelucci Antonio, D’Amico Boris, Buttari Daniele, D’Aulerio Dora, Macro Gerardo, Stoduto Luciani, Nori Maurizio, Morisi Roberto, Maceroni Romolo, Del Corvo Santina, Aquilio Stefano, Tuzi Antonio ,Desprini Urbano.

Gli assenti che non potranno prendere parte alla rimpatriata sono: Giuliani Emanuela, Rosa Marco, Petriccone Fernando, Buracchio Osiride, Di Clemente Erica, Contestabile Mirella, Morisi Nunzio, Filagna Alessandro, Sabatino Gianluca e la professoressa Castagna Franca.