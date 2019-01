Gli avvocati del foro di Avezzano si preparano a eleggere il nuovo consiglio, Colucci verso la riconferma

Avezzano. Gli avvocati del foro di Avezzano si preparano a eleggere il nuovo consiglio. Martedì 12 e mercoledì 13 febbraio le toghe del palazzo di giustizia marsicano saranno chiamati alle urne per scegliere chi di loro dovrà guidare il consiglio interno. A differenza di due anni fa, quando venne eletto come presidente Franco Colucci, quest’anno non ci saranno più le liste. Si procederà infatti con le candidature individuali e poi una volta scelti gli 11 consiglieri si procederà con la nomina del presidente. Non ci potranno essere, tra i 16 candidati in corsa per una poltrona nel consiglio dell’ordine degli avvocati, legali che hanno ricoperto per più di due mandati il ruolo di consiglieri. Si voterà in tribunale il 12 dalle 8.30 alle 12.30 e il 13 dalle 8.30 alle 13.

Una volta poi scelto il consiglio si procederà per l’elezione del presidente. Attualmente tra i 16 candidati il più accreditato per ricoprire il ruolo di guida del consiglio dell’ordine degli avvocati del foro di Avezzano sarebbe l’uscente Franco Colucci che, con tutta probabilità, verrà riletto. Tra i candidati inoltre ci sono Franco Paoloni, Sandro Gallese, Antonio Carlini, Mario Lucci, Giovanni Fracassi, Manuela Rinaldi, Annunziata Morgani, Carla Vicini, Clara Cardamone, Stefania D’Ignazio, Valentina Calvarese, Marco Appetiti, Domenico Orrù, Luca Sanità e Mario Flammini rispettivamente presidente e vice presidente di Aiga associazione italiana giovani avvocati. All’interno del consiglio dovranno essere scelti tra gli 11 membri, oltre al presidente, il segretario e il tesoriere. Tra le novità introdotte quest’anno c’è anche la durata del mandato che non sarà più di due anni ma di quattro.

“Ringrazio il presidente Colucci, tutti i consiglieri per la bella esperienza vissuta e i numerosi colleghi che, ogni volta, con il loro generoso voto hanno voluto sostenermi all’interno consiglio per portare a termine il percorso intrapreso”, ha commentato l’avvocato Pierluigi Oddi membro del consiglio che non potrà ricandidarsi, “è stato un onore e un piacere ricoprire un ruolo importante e così prestigioso, che certamente ha arricchito soprattutto la mia esistenza personale e professionale all’interno di quella che considero una grande famiglia, con le storiche segretarie e amiche Daniela e Clara, sempre al mio fianco nel lungo percorso.