Gli avvelenano 8 cani. Americo, il pastore simbolo del Cammino dei Briganti, minacciato perchè difensore del Lago della Duchessa

Borgorose. “Io sto con Americo e il Lago della Duchessa”, questo è il titolo dato alla petizione ideata da Luca Gianotti, ideatore del Cammino dei Briganti, per Americo, l’unico pastore rimasto a salvaguardare l’ecosistema di questa zona che nell’ultimo periodo ha subito degli atti intimidatori. I suoi 8 cani, fondamentali per la pastorizia, sono stati avvelenati con dei bocconi, chiaro segno che qualcuno vuole cacciare Americo dalle sue montagne. “Americo è un uomo generoso e preserva la tradizione pastorale come nessun altro”, cosa che ben sanno i viandanti del Cammino dei Briganti

Ma chi può volere il male di Americo? Questo non è chiaro, ma si pensa ad una lotta per i pascoli. Americo difende il lago, sa che il lago è la salvezza del suo territorio, e che l’ammoniaca delle urine e degli escrementi animali lo rende inutilizzabile poi anche dallo stesso bestiame. L’ unico che ha il coraggio di denunciare questo problema è lui e forse, proprio per questo, dal 2011 ad oggi gli hanno avvelenato 24 cani.

“Ecco che lanciamo una campagna nazionale a sostegno di Americo e del Lago della Duchessa, perché hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi. Noi briganti stiamo con Americo! Non lasceremo che continuino a intimidirlo, Americo non è più solo, ora ci siamo tutti noi.” così si legge nella petizione on line lanciata dall’ideatore del Cammino. Americo Lanciotti, il pastore della petizione, ha sporto regolare denuncia contro ignoti per l’uccisione dei suoi 8 cani “ma serve alzare la voce tutti insieme per difenderlo da ulteriori pericoli.” “Chiediamo rispetto per Americo e protezione per i suoi cani, e chiediamo che gli animali al pascolo non possano stazionare nel lago.Firmate la petizione!” continua il testo caricato su change.org, sito per la raccolta delle firme.

Per chiunque fosse interessato a sostenere la causa e volesse firmare la petizione il link è il seguente:

https://www.change.org/p/al-presidente-della-regione-lazio-io-sto-con-americo-e-con-il-lago-della-duchessa?utm_content=bandit-starter_cl_share_content_it-it%3Av7&recruited_by_id=01261f30-6340-0130-e29d-3c764e049b13&recruiter=9986604&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition