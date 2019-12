Gli auguri di buon Natale dal vescovo ai vigili del fuoco, parole di ringraziamento per le opere a servizio degli altri

Avezzano. In un momento d’intensa attività di lavoro in corso per l’espletamento dei numerosi interventi richiesti nell’intera Marsica a causa del maltempo delle recenti ore, il vescovo dei Marsi, Monsignor Pietro Santoro, ha portato personalmente il saluto augurale di buon Natale ai vigili del fuoco del distaccamento di Avezzano. Nel breve incontro il Pastore, ha esordito pronunciando parole di sentito ringraziamento verso chi spende la propria opera al servizio degli altri, nel soccorso quotidiano per piccole e grandi emergenze, in momenti i cui tutti, ma proprio tutti, possiamo essere accomunati dalla fragilità provocata da sciagure d’ogni sorta.

Il tributo di riconoscenza universalmente riconosciuto ai Vigili del fuoco, la varietà delle attività svolte con altissima professionalità, molto spesso mettendo rischio della propria incolumità, lavoro impossibile da svolgere senza doti non comuni di umanità, colloca l’opera di questi uomini oltre il livello di una normale professione, ma l’avvicinano a una vera e propria Vocazione. Il vescovo ha esteso gli auguri anche alle famiglie, anch’esse in qualche modo partecipi alla delicata azione dei vigili del fuoco, condividendo con loro ansie e preoccupazioni, ma spesso grandi gioie e soddisfazioni. La visita si è terminata con la benedizione di uomini e mezzi e l’augurio di un Natale e un nuovo anno vissuti nei valori autentici del Vangelo.