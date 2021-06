Gli Argomusici tornano a esibirsi, primo concerto dopo lo stop causa covid

Tagliacozzo. Un concerto in giardino, tra piante e fiori e musica classica. Sono tornati a esibirsi, dopo 15 mesi di “inattività” concertistica gli Argomusici. La compagine musicale dell’Istituto onnicomprensivo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo si è esibito sotto la direzione del maestro Paolo Totti in un’insolita cornice: i giardini della scuola.

E’ stato un modo per ricominciare, per far tornare a esibire i ragazzi che per mesi si sono esercitati con i loro strumenti in casa, ma anche per deliziare i presenti con la musica dal vivo. “Dopo 15 mesi di “inattività” Concertistica, ecco il primo saggio degli Argomusici”, ha commentato il maestro Totti, “tanta emozione, gioia, Musica, condivise negli spazi all’aperto del nostro giardino in Argoland”.