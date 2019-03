Gli anziani entrano nella scuola per l’infanzia Pio XI di Sante Marie e insegnano ai bambini i mestieri di una volta

Sante Marie. Gli anziani entrano nella scuola per l’infanzia Pio XI e insegnano ai bambini i lavori di una volta. Nell’ambito del progetto “Antichi Mestieri” promosso dalla scuola per l’infanzia gestita dall’associazione “Madonna del Passo” nei giorni scorsi alcuni membri dell’associazione anziani “Torquato Di Bernardo” di Sante Marie sono entrati a scuola e hanno spiegato ai bambini alcuni mestieri che oggi stanno scomparendo. Nelle prime lezioni Agata Rossi e Anna Lattanzi hanno raccontato ai piccoli come un tempo si faceva il bucato, come si preparava il pane, e come si filava la lana per realizzare maglioni e copertine. Mercoledì, poi, il presidente degli anziani, Mauro Di Giovanni, ha illustrato ai bambini il mestiere del bastaio, in dialetto gliò ‘mmastaro, cioè l’uomo del paese che preparava le selle per i cavalli. I bambini sono stati subito interessati alle attività e hanno tempestato i nonni di domande e curiosità.