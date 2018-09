Massa d’Albe. Gli amici a 5 Stelle di Massa d’Albe in piazza per raccogliere firme contro l’impianto di compostaggio. E’ fissato per domenica 7 ottobre l’appuntamento per dire no all’impianto che si trova lungo la provinciale che conduce a Massa d’Albe. La struttura in questione, con la quale l’inerte, derivante dalla manutenzione del manto stradale, viene triturato e poi riutilizzato, esiste dal 2006 ed è stato gestito dalla Cesca sino al 2013 e poi ceduto a un’altra società. Non è chiaro se nell’impianto si continuano a trattare inerti e resti del manto stradale.

I residenti più volte hanno lamentato il cattivo odore proveniente dall’impianto di compostaggio che crea problemi in paese. Per questo sono state presentate numerose rimostranze contro la struttura ed esposti alla procura per far cessare l’attività. Domenica 7 ci sarà un nuovo sit – in con raccolta firme da utilizzare poi per un nuovo esposto.