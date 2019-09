Gli alpini marsicani ad Antrosano per il raduno della Terza zona. Grande festa per i 60 anni del gruppo locale

Avezzano. Centinaia di penne nere ad Antrosano per il raduno della Terza zona. E’ stata una giornata intensa quella di ieri per oltre trenta gruppi di alpini che si sono dati appuntamento nella frazione di Avezzano per il loro tradizionale incontro. Ieri, però, c’è stato qualcosa di speciale da festeggiare. Il gruppo di Antrosano, infatti, quest’anno ha raggiunto il traguardo dei 60 anni e non c’era momento migliore per festeggiarlo. Le penne nere, accolte dal presidente del gruppo locale, Loreto Di Stefano, sono arrivate ad Antrosano nel pomeriggio sulle note della Fanfara degli alpini d’Abruzzo.

A dare il benvenuto il presidente Ana Abruzzo, Pietro D’Alfonso, il sub commissario del Comune di Avezzano, Natalino Carusi, e i sindaci di Magliano de’ Marsi, Mariangela Amiconi, Massa d’Albe, Nazzareno Lucci e Scurcola Marsicana, Maria Olimpia Morgante. Dopo un saluto iniziale e la deposizione di una corona al monumento ai caduti, gli alpini hanno preso parte alla messa celebrata dal parroco, don Antonio Allegritti, e poi hanno festeggiato fino a sera.

“Il gruppo alpini di Antrosano in tutta la sua lunga attività si è sempre contraddistinto per le opere solidali e sociali messe in atto in paese”, ha sottolineato il presidente Di Stefano, “l’obiettivo è quello di continuare su questa strada cercando di realizzare qualcosa anche per le giovani generazioni”.