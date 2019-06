Giunta De Angelis, parla il coordinatore cittadino di Forza Italia Giffi

Avezzano. “Quello che è accaduto ad Avezzano è indicibile ad uno spettatore terzo di Vigevano o di Caltanissetta” ha iniziato così Il Coordinatore Cittadino di Forza Italia Biagio Aureliano Giffi in merito al caso dell’ex sindaco De Angelis. “Raccontare che un’amministrazione di Centro Destra è caduta per il mancato appoggio di consiglieri di Centro Destra e che il motivo del contendere non riguarda azioni che vanno contro la legge o la Costituzione (fattispecie più gravi previste dal TUEL) ma da mere contrapposizioni politiche per un mercato o per un semaforo . Se si aggiungono poi veti incrociati tra i consiglieri sugli assessori l’epilogo è inevitabile.”

Giffi ha continuato “Non voglio entrare nel merito della vicenda, ognuno avrà avuto il proprio pensiero, quando si litiga la ragione non sta solo da una parte, ma certo per arrivare alla rottura non c’è stata la saggezza di comprendere l’altro. Si è sbagliato tutti: Sindaco, Assessori, Consiglieri e Partiti. Si, anche i partiti hanno le loro responsabilità e forse più di tutti. Non hanno avuto l’autorevolezza, io per primo, di incidere su queste dinamiche e sui consiglieri . E’ stata una lotta non sul politico ma sul personale.

I partiti non sono stati presi in considerazione perché non hanno più la funzione di un tempo, non riescono più a far rispettare le più elementari regole di educazione, di rispetto verso le istituzioni, verso il prossimo, avversario politico compreso. – proseguendo- Non vi è più il senso minimo dell’ etica politica. E’ arrivato il tempo che i partiti, nel mio caso di centrodestra, si siedano attorno ad un tavolo e comincino a stabilire le regole. Si ,le regole,alle quali dovranno attenersi i futuri candidati ed eletti e rispondere del proprio operato a chi gli ha consentito la candidatura. Solo così i partiti potranno prendersi le proprie responsabilità e rispondere alla collettività.

In conclusione “Auspico quindi un immediato incontro con i responsabili locali, in assenza di essi dei provinciali, di Lega, F.I., UDC e FDI per analizzare l’accaduto, stabilire le regole e i dovuti rimedi perché non accadano più situazioni così imbarazzanti a

chi vuole fare politica seriamente, che ha rispetto della propria città e dei propri cittadini e che concertano attorno ad un tavolo il bene di una comunità.” ha concluso il coordinatore di Forza Italia.