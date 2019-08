Giungono al termine i campionati italiani juniores di tennis, Avezzano incorona i nuovi tricolori: ecco i vincitori

Avezzano. Si sono conclusi i campionati italiani juniores di tennis di Avezzano. Sul greenset del Tennis Team di Avezzano Battiston domina il singolare e fa il bis nel doppio con Rapagnetta.

Il livello delle giocate ha inquadrato la otto giorni marsicana, dalla portata nazionale, nell’ottica di una riserva giovanile che promette speranza al futuro del tennis italiano. Il lustro del campionato nazionale Juniores si appaga in fretta, già alle prime battute di una domenica di verdetti parsa un defilé tecnico, al di là del resto.

Si comincia alle nove del mattino, in campo la finale del singolare maschile. Giorgio Gatto e Alessandro Battiston si affrontano per cinquantuno minuti, tanto basta a Battiston per imporsi sull’avversario: 6-2 e 6-0, match dominato.

“Davvero una grande soddisfazione. È un ragazzo che gioca con molto impegno e si allena con passione”, racconta emozionato, visibilmente, Carlo Battiston, papà di Alessandro, che porterà a Treviso gli onori del tricolore Under 13, “stiamo cercando di tenerlo tranquillo il più possibile, non mettergli pressione. Oggi è entrato in campo sereno come se stesse giocando una partita qualsiasi. Si è espresso al meglio e noi siamo felici per questo. Non ci aspettavamo onestamente questo risultato. Sapevamo quanto valesse, ma quando ci si confronta con i migliori d’Italia hai modo di farti un’idea più chiara. Ci portiamo a casa questo bel risultato che fa ben sperare per il futuro, ma continuiamo con grandissima umiltà, perché ogni anno è diverso dall’altro, i ragazzi cambiano, evolvono, crescono, migliorano e peggiorano. Quindi ciò che desideriamo per lui è che si goda questa bella emozione senza alcun tipo di pressione. Consentitemi di ringraziare pubblicamente chi ha contribuito a questa vittoria, Germano Pedrazzi, Anna Dorigotti e Alessandro Leffi».

Il giovane talento classe 2006 non si è risparmiato, e dopo aver strappato gli applausi del pubblico del Tennis Team Avezzano, è nuovamente sceso sul greenset, al fianco di Daniele Rapagnetta, per la finale di doppio. Di fronte Sebastiano Cocola e Lorenzo Angelini, straordinari sabato nel ribaltare la semifinale contro Leonardo Cattaneo e Gianluca Filoramo. Finale combattuta e ricca di spunti, chiusa in due set per 6-4 e 7-6, nonostante l’ottimo approccio al match di Cocola e Angelini.

“Seguo Daniele da poco, questa è la nostra prima esperienza insieme”, a parlare è l’ex numero 67 al mondo, Diego Nargiso, coach di Daniele Rapagnetta, racchetta celebre del tennis internazionale ad accrescere il livello della competizione, “un ragazzo molto promettente, lo vedo già determinato a voler fare questo tipo di percorso. Per ora cominciamo da qui, speriamo sia di buon auspicio per il futuro”.

L’organizzazione di un evento tanto complesso porta la firma, ancora una volta, del Tennis Team Avezzano, che ha condotto la scaletta di uno show che ha catalizzato l’attenzione dell’Italia del tennis. Evidentemente soddisfatto il presidente Raffaele Tomassetti, consapevole dell’importanza della terza chiamata in cinque anni in occasione dei campionati Under 13, che ha richiesto tempo, professionalità e cura di ogni minimo dettaglio.

“Durante il primo campionato svolto nel 2014 avemmo l’occasione di conoscere un giovanissimo Jannik Sinner, all’epoca sfortunato ad uscire in semifinale per via di un’enterocolite”, racconta Tomassetti, “dovemmo accompagnarlo in ospedale. Col senno del poi, probabilmente, a giudicare dai risultati ottenuti, gli portammo bene. Ma non solo lui, tanti di quei ragazzini hanno cominciato a farsi conoscere in Europa e nel mondo”.

“Vedere le facce di questi ragazzi”, conclude Tomassetti, “spesso mi crea tenerezza, perché è un’età particolare, è la fase del salto. Li vedi e sono ancora bambini, eppure nelle vene il sangue scorre a fiumi”.