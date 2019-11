Giuliani: tenere alta l’attenzione e fare prevenzione, non si possono escludere altri eventi sismici

Balsorano. Anche Giampaolo Giuliani ha voluto dire la propria in merito allo sciame sismico che in queste ore sta interessando Balsorano. Lo studioso di terremoti, ex tecnico dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, ha usato la sua pagina facebook per esprimere il proprio pensiero.

“L’accadimento di M. 3.5 delle 23:19 utc, rappresenta una replica significativa della scossa di M. 4.4. Quello che posso dire è che, seppur osservando i nostri dati non sia evidente un rilascio sismico più forte, non è improbabile che nelle prossime 24h possa essere rilasciato un terremoto più forte. Continuo a consigliare a tutti la massima attenzione e a mettere in pratica tutta la prevenzione di cui in questi ultimi anni abbiamo sempre parlato”.

“Anche nella giornata di domani continuare a fare prevenzione. Attenzione in tutte le strutture pubbliche, siate pronti a sostenere eventualmente un accadimento di m. superiore a 5.0/ 5.5. Ci sia un occhio di riguardo nelle scuole, negli uffici postali, banche, ospedali e negli edifici non a norma sismica, dove operano impiegati, dirigenti ed operai. Chiese, conventi e strutture religiose. Siate tutti la prima protezione civile di voi stessi. Nel frattempo, noi che siamo lontani dalle vostre paure ed incertezze, cercheremo di essere comunque vicini a ogni vostra richiesta, per quanto possibile”.