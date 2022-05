Giugno ricco di emozioni per il “Viaggio nei 5 sensi” a Sante Marie: come partecipare

Sante Marie. Parte con due appuntamenti ricchi di emozioni il mese di giugno con il “Viaggio nei 5 sensi”. L’iniziativa promossa dalla Cooperativa Sette Borghi, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e con il sostegno economico della Fondazione Carispaq, porterà fino all’autunno gli appassionati di natura e tradizioni alla scoperta del territorio.

Giovedì 2 giugno è in programma una passeggiata tra Sante Marie e Santo Stefano con partenza alle 9 da piazza Aldo Moro. Una piacevole occasione per inoltrarsi nella natura primaverile e apprezzarne odori e colori. Venerdì invece ci sarà una passeggiata tra Sante Marie e Santo Stefano, sempre in partenza alle 9 da piazza Aldo Moro, con alle 11.30 un laboratorio nell’agriturismo “La grande Quercia” per imparare a creare la pasta fatta in casa. Alle 14.30 è prevista una visita guidata lungo i vicoli e le piazze di Santo Stefano e alle 15.30 il rientro a Sante Marie.

Tutte le attività sono organizzate dalla cooperativa di comunità “Sette borghi” e sono gratuite, fino a esaurimento posti. È consigliato un abbigliamento consigliato a strati, scarponcini e bacchette da trekking, acqua e zaino. In caso di maltempo gli eventi saranno rinviati. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 3397731850- 3500250784.