Giubileo di san Luigi Orione, indulgenza nella chiesa Madonna del Suffraggio

Avezzano. Al via il Giubileo di San Luigi Orione, indulgenza anche nella chiesa della Madonna del Suffragio di Avezzano. La Penitenzieria apostolica, in occasione delle celebrazioni in onore di san Orione, fondatore della Piccola Opera, per i 150 anni della sua nascita (23 giugno 1872), concede l’indulgenza plenaria dal 12 marzo al 29 agosto 2022, alle consuete condizioni ai fedeli che lo desiderano con fede e per le anime del Purgatorio, a chi visiterà in pellegrinaggio una chiesa dell’Opera della Divina Provvidenza, partecipando alle celebrazioni giubilari, o sostando in preghiera davanti alle spoglie di san Orione.