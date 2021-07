Giubileo dei giovani, aperte le iscrizioni per i giovani marsicani: il programma

Avezzano. In occasione del Centenario della canonizzazione di san Gabriele dell’Addolorata, si terrà il 25 luglio, il Giubileo dei giovani sul tema «Lui vive e ti vuole vivo», nel Santuario di Isola del Gran Sasso. L’evento, promosso dalla Conferenza episcopale abruzzese e molisana è organizzato dalla diocesi di Teramo-Atri insieme alla Congregazione dei Padri passionisti.

Anche i giovani della diocesi di Avezzano parteciperanno insieme al vescovo Pietro Santoro, recandosi insieme in bus, nel rispetto delle norme anti-Covid, con partenza alle ore 7 da piazzale Kennedy. La partecipazione all’evento, per i giovani marsicani, sarà totalmente gratuita.

Così i giovani delle diocesi di Abruzzo e Molise si ritroveranno al Santuario per una giornata di testimonianze, preghiera, riflessioni e musica. In programma l’arrivo dei ragazzi dalle 9. Dopo i saluti iniziali con l’accoglienza della croce e dell’icona di Maria, alle 10,30 la testimonianza di Antonia Salzano, mamma del beato Carlo Acutis sul tema «Mio figlio Carlo: un amante della vita». Alle 12 i giovani parteciperanno alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Pietro Santoro, vescovo di Avezzano e delegato per la pastorale giovanile di Abruzzo e Molise. Dopo il pranzo al sacco, alle 14,30 il passaggio alla Porta santa. A seguire un momento di animazione per i ragazzi e la catechesi e dialogo con i giovani a cura del pedagogista Johnny Dotti sul tema «Gabriele, Pietrino, Carlo e tu…la santità possibile!». Alle 17 la conclusione è in musica con il concerto dei «The Sun».

Info e iscrizioni entro il 15 luglio, rivolgersi Pastorale Giovanile diocesana

(cell: 380.2958128, 338.1411551, 333.1261866, 389.6880675)