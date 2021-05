Gitano di Mare, il nuovo progetto che promuove l’Abruzzo con uscite in barca a vela ed eccellenze enogastronomiche

Il viaggio sta per iniziare…abbiamo spiegato le nostre vele…Il popolo gitano è pronto a scoprire le meraviglie dell’Abruzzo! Nasce (ed è già sold out per diverse settimane!) il progetto Gitano di mare, che vede fianco a fianco tre eccellenze del settore enogastronomico regionale: il pastificio Rustichella d’Abruzzo, la cantina Fantini Farnese e lo storico liquorificio Toro. Il desiderio comune? Far scoprire e valorizzare le località di mare più affascinanti della costa abruzzese, creando un’esperienza gourmet itinerante difficile da dimenticare.

Un nome non casuale, ma evocativo e simbolico, a voler indicare lo spirito di tutti gli appassionati di mare, di viaggi e di avventure. A capo di questo progetto Francesco Santilli, direttore commerciale di Liquori Toro, già manager di altri importanti progetti di food&beverage a Milano e Londra. Ad affiancarlo Carolina D’Annibale, quarta generazione di Rustichella d’Abruzzo, insieme a un team di giovanissimi abruzzesi Valerio, Mauro, Giulia.

“Avevamo voglia di valorizzare il nostro territorio, attingendo e mettendo a fattor comune le tante esperienze di vita e professionali vissute in Italia e nel mondo”, spiega Santilli.

“L’idea nasce da una considerazone semplice: la costa abruzzese è bellissima e a distanza strategica da mete marittime molto suggestive, come le isole Tremiti. C’è inoltre una elevata disponibilità di imbarcazioni, anche di livello qualitativo elevato, sparse nei principali porti della regione. Perché non creare un movimento che porti la gente a vivere il mare e a conoscere le incredibili bellezze del nostro Abruzzo, facendogli vivere un’esperienza a tutto tondo che curi in dettaglio anche l’offerta enogastronomica?”

“Con Valerio, Mauro, Giulia, Carolina e molte altre persone che hanno creduto nel progetto, siamo riusciti a creare il giusto spirito per dare qualità a un’offerta e renderla il più possibile fruibile a tutti”, conclude.

Le mete sono molteplici, si potrà optare per uscite in giornata o di più giorni, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie anti-Covid. A bordo il capitano diventerà un ambasciatore del territorio e delizierà i propri ospiti con ricette di mare che vedranno protagonista la pasta Rustichella, i suoi formati tipici e il pescato del giorno. Ad accompagnare i piatti, una selezione dei migliori vini della nota cantina Fantini Farnese e, per finire in bellezza, un dopo pasto all’insegna dei liquori e distillati regionali e internazionali dell’azienda Enrico Toro.

Per restare sempre aggiornati e non perdere paesaggi mozzafiato, c’è un unico modo: seguire la pagina Instagram @gitanodimare.

Pronti a salpare anche voi?