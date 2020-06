Gita fuori porta per decidere il futuro della città, De Angelis pronto a ripartire con Forza Italia

Avezzano. Una giornata di sole, qualche amico e l’ok per la candidatura a sindaco di Avezzano. Le sorti della città si decidono ancora una volta in trasferta. Dopo il manifesto pro De Angelis siglato da una serie di esponenti del mondo della cultura e dell’imprenditoria per rilanciare la candidatura a primo cittadino dell’ex sindaco sono arrivati anche gli incontri semi-ufficiali.

Nei giorni scorsi, infatti, lo stesso Gabriele De Angelis ha affrontato la questione insieme a Massimo Coccia e Mauro Di Benedetto in quel di Pescara dove ad accoglierli c’era Nazzario Pagano, guida di Forza Italia Abruzzo. Quest’ultimo avrebbe dato l’ok a una ricandidatura di De Angelis tanto da farsi immortalare oggi in un selfie sulla spiaggia. Voglia di mare? O semplicemente un messaggio chiaro per gli avversari?

La didascalia dello scatto estivo dei due azzurri lascia poco all’immaginazione: “Per Avezzano ci siamo quasi …”. Nell’anomala campagna elettorale tra costumi e ombrelloni ci sono poche certezze, ma, almeno per ora, sembra certo che oltre a Tiziano Genovesi, Mario Babbo e Roberto Verdecchia in corsa per la fascia tricolore ci sarà sicuramente anche De Angelis con la tessera di Forza Italia in tasca.