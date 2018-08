“Girovagando a Pereto”, 15 artisti peretani espongono le proprie opere lungo le vie del borgo

Pereto. Tra arte, creatività e storia si svolgerà domani la manifestazione “Girovagando a Pereto”. All’interno del borgo medievale marsicano 15 artisti peretani esporranno le proprie opere in cinque diverse piazze, a partire dalle ore 9. L’evento proseguirà per tutta la giornata fino a sera dove in piazza Maccafani, sotto il castello, sarà possibile assaggiare le specialità culinarie della zona allietati da musica, canti e balli. “La manifestazione, afferma il Sindaco di Pereto Giacinto Sciò, è stata inserita nel calendario degli eventi estivi con lo scopo di far affluire quei visitatori che ancora non conoscono il nostro paese. Vogliamo, con l’occasione, accompagnarli in alcuni vicoli del borgo, perchè possano apprezzare la bellezza di scorci indimenticabili”.

