Gironi divini, tre giorni da record con ben 43  tra le migliori cantine vinicole abruzzesi

Tagliacozzo. Si preannuncia un’edizione record per Gironi divini, la manifestazione enogastronomica in programma a Tagliacozzo il 16-17-18 agosto accoglierà 43 cantine provenienti da tutto l’Abruzzo, un vero record. Le case vinicole sono pronte a mettere in mostra le loro qualità nell’affascinante vetrina del centro storico della città citata da Dante nella Divina Commedia. La sesta edizione dell’evento, che richiama decine di migliaia di visitatori ogni anno, non offrirà solo percorsi enogastronomici e degustazioni, spettacolo e intrattenimento, ma anche un focus d’eccezione sul vino di casa nostra, che culminerà in un contesto enologico per eleggere i migliori vini della manifestazione.

Saranno ben 43, quindi, le aziende vinicole abruzzesi, con oltre 250 vini in degustazione nella tre giorni che si snoderà dalla porta dei Marsi fino a palazzo Ducale, passando per il teatro dei Marsi e gli storici palazzi di Tagliacozzo aperti per l’occasione: palazzo Iacomini, palazzo Prosperi, palazzo Ottavi, e palazzo Mousier tra la musica e il gioco di luci tutto da vivere. Lungo il percorso prenderà vita la cittadella del gusto con selezioni di prodotti tipici abruzzesi rivisitati e abbinati con calici di Montepulciano, Pecorino, Trebbiano e Cerasuolo. Come sempre l’attesa per il torneo del vino è tanta e soprattutto per conoscere chi si aggiudicherà il premio “Vino di Dante 2018”.

“Quest’anno“, ha dichiarato il critico enologico Franco Santini, responsabile tecnico delle degustazioni, “abbiamo una rappresentanza davvero completa di tutto il mondo del vino abruzzese. Cantine storiche ma anche nomi emergenti, con vini ottenuti da tutti i vitigni autoctoni della regione. Ad ognuno di essi abbiamo dedicato una stazione del vino, lungo il suggestivo percorso del centro storico di Tagliacozzo, con pannelli esplicativi che racconteranno ai visitatori le caratteristiche principali delle uve. L’obiettivo è innanzi tutto far conoscere al numeroso pubblico di residenti, turisti romani e locali che l’Abruzzo del vino è ricco e vario.

Una sezione speciale sarà dedicata agli spumanti, un fenomeno in crescita, mentre nella parte finale del percorso allestiremo degli spazi enoteca, ove sarà possibile assaggiare tutti i vini delle cantine aderenti”. Per la sesta edizione il torneo del vino sarà ospitato quest’anno nella splendida location dello storico Teatro Talia, gentilmente messo a disposizione dall’amministrazione comunale, sul cui palco si terranno le degustazioni guidate riservate a operatori di settore e agli appassionati che vorranno far parte della giuria che eleggerà i migliori vini della manifestazione. (Per informazioni e prenotazioni www.gironidivini.it oppure 335.7533346). Ecco le cantine che parteciperanno alla manifestazione:

Provincia di Chieti: 1. AGRIVERDE Villa Caldari – www.agriverde.it, 2. BUCCICATINO Vacri – www.buccicatino.it, 3. CASCINA DEL COLLE Villamagna – www.lacascinadelcolle.it, 4. CERRETANO Orsogna – www.cantinacerretano.com, 5. CIAVOLICH Miglianico – www.ciavolich.com, 6. CITRA Ortona – www.citra.it, 7. DI SIPIO Ripa Teatina – www.aziendanicoladisipio.com, 8. IL FEUDUCCIO Orsogna – www.ilfeuduccio.it, 9. MASCIARELLI San Martino sulla Marrucina – www.masciarelli.it, 10. MUCCI Torino di Sangro – www.cantinemucci.com, 11. OLIVASTRI San Vito Chietino – www.viniolivastri.com, 12. ORSOGNA WINERY Orsogna – www.orsognawinery.com, 13. RAPINO Francavilla al Mare – www.aziendarapino.it 14. TENUTA GROSSI Ortona – www.tenutagrossi.com, 15. TILLI Casoli – www.aziendatilli.it, 16. WILMA Chieti – http://cantinawilma.wixsite.com, 17. EREDI LEGONZIANO Sant’Amato – www.eredilegonziano.it.

Provincia di Teramo: 1. BIAGI Colonnella – www.vinibiagi.it, 2. CENTORAME Casoli d’Atri – www.centorame.it, 3. DE ANGELIS CORVI Controguerra – www.deangeliscorvi.it, 4. DE ANTONIIS ADELE Sant’Omero – www.deantoniisadele.it, 5. FARAONE Giulianova – www.faraonevini.it, 6. LA QUERCIA Morro D’Oro – www.vinilaquercia.it, 7. LIDIA E AMATO Controguerra – www.lidiaeamatoviticoltori.com, 8. MONTI Controguerra – www.vinimonti.it, 9. VALORI Sant’Omero – www.vinivalori.it.

Provincia di Pescara: 1. CONTESA Collecorvino – www.contesa.it, 2. FILOMUSI GUELFI Tocco da Casauria – www.filomusiguelfi.it, 3. GUARDIANI FARCHIONE Tocco da Casauria – www.guardianifarchione.com, 4. MARCHESI DE’ CORDANO Loreto Aprutino – www.cordano.it, 5. MONTESELVA Montesilvano – www.monteselva.it 6. NIC TARTAGLIA Alanno – www.nictartaglia.com, 7. PODERE DELLA TORRE Spoltore – www.poderedellatorre.com, 8. ROSARUBRA Pietranico – www.rosarubra.it, 9. TENUTA SECOLO IX Castiglione a Casauria – www.tenutasecoloix.it, 10. TENUTA TRE GEMME Catignano – www.tenutatregemme.com, 11. TOCCO VINI Alanno – www.toccovini.com, 12. TORRE DEI BEATI Loreto Aprutino – www.torredeibeati.it, 13. ZACCAGNINI Bolognano – www.cantinazaccagnini.it.

Provincia dell’Aquila: 1. BOVE Avezzano – Tel. 0863 33133, 2. CANTINA DEL FUCINO Avezzano –www.cantinadelfucino.it, 3. CATALDI MADONNA Ofena – www.cataldimadonna.it, 4. PIETRANTONJ Vittorito – www.vinipietrantonj.it.