Gironi divini, si parte con le serate di degustazioni: prima tappa Magliano de’ Marsi

Entra nel vivo la decima edizione di Gironi divini. L’iniziativa dedicata al vino abruzzese che anima da anni le piazze marsicane dopo le selezioni che hanno coinvolto giornalisti enogastronomici, buyers e gli stessi produttori, si entrerà nel vivo della manifestazione che quest’anno toccherà diverse tappe. Sono previste delle serate a Magliano de’ Marsi, a Sante Marie, a Tagliacozzo dove ci saranno le finalissime e poi delle degustazioni straordinarie ad Avezzano e Alba Fucens.

Il primo appuntamento sarà proprio a Magliano dei Marsi in piazza Santa Lucia, domenica 7 agosto dalle 21. Gli organizzatori hanno ideato una particolare e suggestiva serata per gli amanti del vino e non solo. Protagonista della serata sarà il Montepulciano, il vino nobile d’Abruzzo, che sarà degustato sotto una particolare forma. Conoscere il vino e apprezzarne le proprietà organolettiche non è da tutti.

L’intento di Gironi di vini, da anni, è proprio quello di permettere ad appassionati e non di percorrere la strada verso la conoscenza consapevole del vino. Per questo nella serata di Magliano de’ Marsi, promossa in collaborazione con l’amministrazione comunale, ci sarà la possibilità di degustare alcuni dei migliori Montepulciano d’Abruzzo, selezionati dalla giuria tecnica la scorsa settimana su una rosa di oltre 300 etichette, e di apprezzarne ogni sfaccettatura.

A condurre il percorso enologico sarà Franco Santini, esperto di vino d’Abruzzo e curatore della manifestazione. Le redini della serata saranno in mano a Santini che accompagnerà i presenti in questa suggestiva camminata nel mondo del vino tra curiosità e particolarità. A dettare le regole, però, saranno i calici degustati nella splendida cornice di piazza Santa Lucia da quanti prenderanno parte all’iniziativa rigorosamente a numero chiuso.

Quale sarà il migliore? Chi vincerà la sfida? Difficile dirlo. La platea di esperti prenderà parte al percorso degustativo proprio per conoscere, apprezzare e valutare. Ognuno dirà la sua e alla fine non mancheranno le sorprese per stupire i partecipanti e coinvolgerli ancora di più.

Per informazioni e prenotazioni 335.7533346