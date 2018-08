Gironi divini: ieri sold-out, oggi secondo giorno tra arte, musica e 44 cantine. Sabato gran finale col Montepulciano

Tagliacozzo. Gironi divini, l’evento dell’estate, dopo il sold-out di ieri oggi si prepara a una giornata di arte, musica, con le 44 cantine in gara per il torneo del vino. Tutto in attesa del gran finale di sabato con il Montepulciano in gara.

L’evento enogastronomico dell’estate abruzzese, con una edizione da record grazi alla presenza di 44 cantine tra le migliori d’Abruzzo, si prepara alla seconda giornata che vede, oltre a un grande food e street-food, anche la presenza di circa 300 opere in mostra nei principali palazzi storici della città, una estemporanea di pittura che si concluderà sabato con la proclamazione del vincitore e la riproduzione della moneta di Dante Alighieri, coniata dalla mano esperta del maestro orafo Giuliano Montaldi.

Tutto questo e molto di più in una tre giorni che si conferma richiamare la presenza di visitatori da tutto il centro Italia, portando alto il nome dell’Abruzzo con storia, arte e qualità regionale.

Una manifestazione culturale ed enogastronomica (gironidivini.it) dedicata a Dante Alighieri e alla storica battagliadi Tagliacozzo che cambiò il destino dell’Italia. Una tre giorni ricca come sempre di eventi e più che mai attenta a celebrare l’anno del cibo promosso dall’Unione Europea e il Montepulciano d’Abruzzo festeggiato in tutta la regione e l’anno del Montepulciano, oltre al 750esimo anniversario della Battaglia di Tagliacozzo, citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Insomma una edizione ricca di ricorrenze e anniversari importanti.

A fare da cornice all’evento, dopo le sfilate del corteo storico di Celano e quello di Tagliacozzo, stasera sarà il centro storico a fare da padrone con i suoi palazzi e i suoi meravigliosi scorci, creando un’atmosfera suggestiva che incanterà i tanti appassionati del nettare degli dei che ogni anno arrivano in massa in città per l’occasione.

Il percorso enogastronomico e culturale partirà come sempre dalla porta dei Marsi e da lì si snoderà tra i vicoli e le piazze fino ad arrivare al Palazzo Ducale e al teatro Talia dove la manifestazione vedrà il suo clou.

L’attesissimo Torneo del vino ieri ha visto per il bianco la partecipazione di un pubblico attento e appassionato. Una prima giuria tecnica aveva selezionato i dieci migliori vini da uve bianche provenienti da tutta la regione. I “finalisti” sono stati assaggiati alla cieca dalla giuria popolare e alla fine sono stati svelati in ordine di gradimento. A raccogliere i maggiori consensi sono stato il Pecorino Aries 2017 dell’azienda Ciavolich, apprezzato per la capacità di coniugare struttura e naturalezza di beva, e la Malvasia 2017 dell’azienda Biagi, che ha colpito il pubblico con l’esuberanza aromatica tipica del vitigno e una freschezza assai piacevole. Sul podio anche il Pecorino Shamàn 2015 di Rosarubra e l’altro Pecorino Giocheremo con i Fiori 2017 di Torre dei Beati: il primo è un vino ricco, materico, molto persistente, di un’azienda che fa sempre bella figura in queste situazioni; il secondo è ormai un “classico” della tipologia, pluripremiato dalla critica nazionale.

Sarà la volta dei migliori 8 cerasuoli, per una serata in rosa che si preannuncia molto interessante, grazie anche alla presenza di alcuni produttori e degli assessori regionali Dino Pepe e Lorenzo Berardinetti, in rappresentanza delle istituzioni.

Ci sono ancora pochissimi posti liberi per parte della giuria (chiamare il 335753346)