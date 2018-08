Gironi…divini celebra l’anno del cibo con una cittadella del gusto nel centro storico di Tagliacozzo

Tagliacozzo. Non solo vino ma anche cibo e arte. Gironi…divini, manifestazione dedicata alla citazione sulla battaglia di Tagliacozzo nella Divina Commedia, giunta quest’anno alla sesta edizione, ha deciso di celebrare in grande stile l’anno del cibo promosso dal ministero dell’Agricoltura e dall’Unione Europea per accendere i riflettori su uno dei prodotti più rappresentativi del made in Italy. Per questo gli organizzatori della tre giorni, che partirà il 16 agosto nel centro storico di Tagliacozzo e andrà avanti fino a sabato 18, hanno deciso di creare all’interno del circuito naturale formato da palazzi storici, scorci incantevoli e piazze caratteristiche, una vera e propria cittadella del gusto.

Protagonisti saranno i prodotti tipici abruzzesi presentati dai vari Food Truck che prenderanno parte alla manifestazione in una chiave moderna e facile da gustare. “Non è semplice poter assicurare ai partecipanti un’offerta enogastronomica di alta qualità”, hanno spiegato gli ideatori della manifestazione, “abbiamo voluto però che a celebrare l’anno del cibo fossero esclusivamente le eccellenze abruzzesi e grazie a un’attenta e meticolosa selezione ci siamo riusciti. Siamo certi che il pubblico apprezzerà e degusterà le eccellenze presentati durante la tre giorni con soddisfazione non solo degli occhi ma anche del palato”. Nel percorso che si snoderà dalla porta dei Marsi fino a Palazzo Ducale sarà possibile assaporare salumi e formaggi abruzzesi, zuppe di cereali nostrani, primi piatti con tartufo nero, e poi ancora pizze preparate come una volta dolci e molto altro. Il tutto accompagnato ovviamente da un buon calice di vino abruzzese.