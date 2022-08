Gironi Divini a Magliano de’ Marsi: vinci una bottiglia di pregio mettendo alla prova i tuoi sensi

Magliano de’ Marsi. Quante ne sapete sul vino? I vostri sensi sono allenati o assuefatti a gusti sempre più omologati? Avete voglia di passare una serata divertente sfidando i vostri amici e gli altri partecipanti in un originale quiz “vinoso”? Se questa premessa vi incuriosisce, allora la prima serata di Gironi Divini 2022 fa decisamente per voi! (info e prenotazioni al 3357533346)

Nel piazzale antistante la chiesa di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi, a partire dalle ore 21:30, andrà in scena un simpatico gioco legato al mondo del vino, che permetterà ai partecipanti di scoprire in maniera ludica le caratteristiche e le qualità di alcuni delle migliori etichette abruzzesi. Si tratta del prologo di un ciclo di cene e degustazioni che condurranno alle serate delle finali del noto evento enologico, dove si assegneranno i premi ai vini dell’anno nelle varie categorie (dal 18 al 20 agosto, seguire il sito Gironi Divini per ogni info o chiamare il 3357533346).

Tra l’intruso, il naturista, l’internazionale, il gentiluomo di campagna e tante altre divertenti classificazioni, i bevitori saranno chiamati a compilare una scheda a punti, cercando di ritrovare nel bicchiere quello che sulla carta potrebbe essere il “biglietto da visita” di un vino, ottenuto a partire dalle caratteristiche tecniche di produzione e da quelle organolettiche. Le bottiglie saranno rivelate e spiegate a fine serata, e chi le avrà indovinate riceverà dei punti in base al grado di difficoltà del riconoscimento. I più attenti riceveranno alla fine in omaggio una delle bottiglie in “gara”.

Per info e prenotazioni (40 posti disponibili) seguire il sito Gironi Divini o chiamare il 3357533346