Gironi Divini 2022, Montepulciano Giovane: Ficcanaso (Rabottini) e Le Murate (Nicodemi) vincono la finale

I 10 migliori Montepulciano giovani (ovvero con meno di tre anni di età) ieri sera hanno dato vita alla seconda finale di Gironi Divini 2022, nella cornice dell’Osteria La Parigina di Tagliacozzo. Una degustazione ideale per chi ama il rosso snello, fresco, contemporaneo. Perché un grande vino non deve per forza avere 15 gradi ed essere concentrato come la pece.

A vincere, a parimerito: “Ficcanaso” dell’azienda Rabottini e “Le Murate” della Fattoria Nicodemi.

“Nella seconda degustazione di ieri, abbiamo pensato di proporre 10 Montepulciano che giocassero sulla spensieratezza, sull’anima “giovane” di questa tipologia di vino. Ci siamo confrontati”, ha dichiarato Franco Santini, organizzatore della manifestazione, “e abbiamo ascoltato le parole di alcuni produttori che erano lì presenti, cercando di coinvolgere il pubblico di appassionati nelle dinamiche di produzione delle aziende”.

L’intervista a Rabottini, vincitore della finale

Il video della finale dei 10 migliori Montepulciano giovani: