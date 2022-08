Gironi Divini 2022, il miglior Montepulciano è Harimann 2017 dell’azienda Pasetti (video)

Gironi Divini 2022. Una finalissima col botto quella che si è tenuta ieri sera a Palazzo Ducale. I campioni in rosso si sono sfidati a colpi di calice. Una batteria di grandissimi rossi, potenti, austeri, longevi. Il Montepulciano tira fuori il meglio di sé ed entra di diritto nel club dei grandi rossi italiani. La giuria popolare ha espresso la propria preferenza decretando il vincitore in assoluto.

“Gran finale in un luogo bellissimo come Palazzo Ducale”, ha dichiarato l’organizzatore Franco Santini, “siamo tornati a godere di questo posto incantevole dopo 3 anni di assenza causa lockdown. Per la finalissima erano presenti oltre 50 persone sedute ad assaggiare i grandi rossi da invecchiamento. Abbiamo deciso di chiudere con questo rosso perché è il più importante che abbiamo in regione. Splendida esperienza che non vediamo l’ora di ripetere il prossimo anno con numerose novità”.