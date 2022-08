Gironi Divini 2022: ecco il programma ufficiale

Gironi Divini 2022: una serie di appuntamenti divertenti e di qualità assoluta! In un contesto informale ma raffinato, in alcuni dei luoghi più suggestivi della Marsica, si parlerà di vino e di Abruzzo tra appassionati, produttori e semplici curiosi.

Tutte le attività sono a numero chiuso, in contesti di totale sicurezza e tranquillità, e vanno prenotate al 3357533346.

LE DEGUSTAZIONI DI GIRONI DIVINI (costo 15€ – 40 posti disponibili)

Giochiamo col vino: li riconosci i sapori?

Un divertente test a bottiglia coperta permetterà di scoprire le tante tipologie di vino che l’Abruzzo produce. Mettetevi alla prova cercando l’intruso, l’internazionale, il gentiluomo di campagna…e i più attenti riceveranno un gustoso premio “vinoso”!

7 agosto ore 21:30 Magliano

13 agosto ore 21:30 Sante Marie

LE CENE DI GIRONI DIVINI

12 agosto ore 20:30 Avezzano – (costo 30€ – 40 posti disponibili)

La cucina pop de “Il Postaccio” (via Corradini 34) incontra il Montepulciano d’Abruzzo, dal croccante Cerasuolo ad alcune delle più prestigiose riserve da invecchiamento.

17 agosto ore 20:30 Avezzano (costo 45€ – 40 posti disponibili)

Tartufo e bollicine: i piatti di Gianni Orlandi (via Trieste 19) abbinati ad alcune dei più interessanti spumanti abruzzesi.

21 agosto ore 20:30 Antico Borgo di Albe (costo a consumo – 100 posti disponibili)

La magia del tramonto: gioco sfizioso di abbinamenti in uno dei luoghi più belli della Marsica…un percorso gourmet tra piatti tipici, vini, sigari e cocktail d’autore.

LE FINALI DI GIRONI DIVINI

I migliori vini della regione, suddivisi in categorie omogenee e selezionati da una giuria professionale, saranno sottoposti al giudizio del pubblico, che li assaggerà alla cieca e sceglierà il migliore. In ogni degustazione (al costo fisso di 15€) si assaggeranno almeno 10 vini, tutti di altissima qualità.

18 agosto ore 19:30 presso Osteria La Parigina – FINALE PECORINO

È il bianco più chiacchierato degli ultimi anni, quello che tutti ordinano e bevono da Roma a Pescara. In gara 10 campioni che hanno convinto la nostra giuria tecnica: piaceranno anche a voi?

18 agosto ore 21:30 presso atrio Palazzo Ducale – FINALE MONTEPULCIANO GIOVANI

Per chi ama il rosso snello, fresco, contemporaneo. Perché un grande vino non deve per forza avere 15 gradi ed essere concentrato come la pece. Il Montepulciano è famoso perché regala grandi bevute, e in quest’ottica vi presentiamo i vini che ci sono piaciuti di più.

19 agosto ore 19:30 presso Osteria La Parigina – FINALE TREBBIANO D’ABRUZZO

Una batteria di vini di altissimo livello, forse una delle più belle dell’intero programma, per qualità assoluta e rappresentatività delle etichette presenti. Se volete capire quali sono i migliori Trebbiano oggi in Abruzzo, questa non la potete perdere!

19 agosto ore 21:30 presso atrio Palazzo Ducale – FINALE CERASUOLO D’ABRUZZO

Il vino simbolo della nostra regione, quello più simpatico, più versatile, più conviviale. Mille sfumature di rosa per scoprire alcune delle etichette più piacevoli in circolazione: a bordo piscina o per una bella cenetta estiva, con questi vi divertirete!

20 agosto ore 19:30 presso Osteria La Parigina – FINALE BIANCHI MISTI D’ABRUZZO

Malvasie, moscati, passerine, uvaggi misti, autoctoni o internazionali. Questa sarà una delle degustazioni più curiose e divertenti, perché metteremo a confronto vini molto diversi fra loro e spesso sorprendenti.

20 agosto ore 21:30 – FINALE MONTEPULCIANO DA INVECCHIAMENTO

Finale col botto! I campioni in rosso si sfidano a colpi di calice. Una batteria di grandissimi rossi, potenti, austeri, longevi. Qui il Montepulciano tira fuori il meglio di sé ed entra di diritto nel club dei grandi rossi italiani.

I DOPOCENA DI GIRONI DIVINI

Presso l’Osteria La Parigina, dalle 22:00 in poi, racconto e degustazione di sigari toscani abbinati a birre artigianali e distillati a cura dell’esperto Vincenzo Scivetti.

Il programma sarà definito a breve.

