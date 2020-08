Gironi Divini 2020: un programma di degustazioni eccezionali!

Gironi Divini non lascia, raddoppia! L’edizione 2020 della nota manifestazione enologica non vuole farsi ricordare per essere stata quella penalizzata dal Covid, ma al contrario, come quella che, grazie alle restrizioni imposte, ha saputo innalzare l’asticella della qualità e inaugurare una formula che probabilmente verrà replicata anche nei prossimi anni. tutti gli eventi sono organizzati in forma privata, a numero chiuso e su prenotazione al 3357533346, negli spazi all’aperto dei più suggestivi ristoranti del paese

In tempi record ha quindi preso forma un programma di degustazioni che ha poche – forse nessuna – controparti in Abruzzo di pari livello. Qui di seguito gli appuntamenti principali, con dei “fuori programma” ancora in via di definizione, di cui vi daremo i dettagli nei prossimi giorni.

17 AGOSTO 2020

Luogo: ristorante GIARDINO RESTA

Orario: 19:00-21:00 con possibilità di cena a seguire

Cosa: “Elezione miglior bianco dell’anno”

Luogo: ristorante LA PARIGINA

Orario: 21:30-23:00

Cosa: “Il Montepulciano: perché è uno dei più grandi rossi d’Italia?”

Luogo: ristorante La Parigina

Orario: dalle 23:00 in poi

Cosa: “Amaro d’autore: oltre i limiti delle banali bevande commerciali”

(evento offerto da Bere Lab by Sabatini B&F- Avezzano)

18 AGOSTO 2020

Luogo: ristorante GIARDINO RESTA

Orario: 19:00-21:00 con possibilità di cena a seguire

Cosa: “Elezione miglior rosato dell’anno”

Luogo: ristorante LA PARIGINA

Orario: 21:30-23:00

Cosa: “Il Pecorino: pregi e difetti del più chiacchierato bianco d’Abruzzo”

19 AGOSTO 2020

Luogo: ristorante GIARDINO RESTA

Orario: 19:00-21:00 con possibilità di cena a seguire

Cosa: “Elezione miglior rosso dell’anno”

Luogo: ristorante LA PARIGINA

Orario: 21:30-23:00

Cosa: “Il Cerasuolo: il miglior rosato d’Italia (e quindi del mondo)?”

Luogo: ristorante LA VECCHIA POSTA

Orario: dalle 23:00 in poi

Cosa: “Ron Caney e cioccolato d’autore: lo storico rum cubano che tanto piaceva a Fidel”

(evento offerto da CubaClub, distributore in esclusiva per l’Italia; cioccolato di Cioccolateria Origine – Popoli)

tutti gli eventi sono organizzati in forma privata, a numero chiuso e su prenotazione al 3357533346, negli spazi all’aperto dei più suggestivi ristoranti del paese

MEDIA PARTNER: VIRTU’ QUOTIDIANE

SERVIZIO A CURA DI: FIS – FONDAZIONE ITALIANA SOMMELIER ABRUZZO CENTRALE – Delegazione Marsica e Piana del Cavaliere

SI RINGRAZIANO GLI SPONSOR: VIVAI SANTILLI (AVEZZANO) – RON CANEY CUBACLUB – OSTERIA SESTINI – BERE LAB by SABATINI B&F