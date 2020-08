Gironi Divini 2020: da domani via alle finali per l’elezione dei migliori vini d’Abruzzo

Tagliacozzo. Domani alle 19:00 si parte con la finale dei migliori vini bianchi, poi i rosati la sera dopo e si chiude il 19 con i vini rossi. Nel mezzo tre seminari di approfondimento sul Montepulciano d’Abruzzo, sul Pecorino e sul Cerasuolo. Infine, due fuori programma dedicati agli amari d’autore e al rum e cioccolato. Questo, in sintesi, il ricco programma di eventi legati alla cultura del buon bere che l’organizzazione di Gironi Divini ha messo in campo per l’edizione 2020. Un’edizione particolare, come i tempi richiedono, a numero chiuso e solo su prenotazione (al numero 3357533346), che si svolgerà negli spazi all’aperto dei più suggestivi ristoranti del paese.

“La scorsa settimana“, ci racconta Franco Santini, direttore tecnico delle degustazioni, “una giuria selezionatissima ha scelto i vini finalisti nelle varie categorie tra i circa 200 provenienti da tutta la regione. La selezione è stata fatta tenendo conto di molti criteri, non solo quelli di tipicità e piacevolezza organolettica, scontati, ma anche quelli di rappresentatività della varietà di stili e di uve che l’Abruzzo offre e, non ultimo, anche quello della appetibilità commerciale. E infatti, tra i nomi, accanto a cantine di fama nazionale, troviamo delle sorprese di aziende poco conosciute che però hanno presentato un vino che, a nostro avviso, non sfigurerà a confronto con i suoi “parenti” più blasonati.

I finalisti non sono necessariamente i vini più buoni in assoluto, ma sono quelli che ci permetteranno di raccontare uno spaccato il più possibile ampio della produzione vitivinicola della nostra regione. Ecco perché abbiamo aggiunto seminari di approfondimento che offriranno ai partecipanti l’occasione per capire davvero come si sta muovendo il mondo del vino in Abruzzo, tenendo conto sia di approcci artigianali e di nicchia, che seguendo filoni più mainstream e commerciali. E molti produttori saranno presenti tra il pubblico. Insomma, ci sarà da divertirsi!

In ogni degustazione si assaggeranno 10-12 dei migliori vini abruzzesi, tra bianchi, rosati e rossi. Questi i vini finalisti (ricordiamo che restano pochissimi posti su prenotazione (al numero 3357533346):

CATEGORIA VINI BIANCHI

Riesling Castelsimoni

Pecorino Ekwò Terraviva

Pecorino I Fauri

Pecorino Il Feuduccio

Trebbiano Valle di Popoli Valle Reale

Trebbiano Castellum Vetus Centorame

Chardonnay Pan Bosco

Montonico La Quercia

Pecorino Concetto Tilli

Pecorino Cantina del Fucino

CATEGORIA VINI ROSATI

Cerasuolo Rosa-ae Torre dei Beati

Cerasuolo Cingilia

Cerasuolo Cerano Pietrantonj

Cerasuolo Le Vigne Faraone

Cerasuolo Villa Gemma Masciarelli

Cerasuolo Praesidium

Cerasuolo Podere Della Torre

Cerasuolo Pettirosce Cantina di Orsogna

Cerasuolo Secolo IX

Cerasuolo Femina Monti

CATEGORIA VINI ROSSI