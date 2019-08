Gironi Divini 2019: partecipate alle finali con i migliori vini d’Abruzzo!

Tagliacozzo. Dopo un lungo lavoro di selezione, con una giuria tecnica capitanata dal critico enologico Franco Santini, saranno svelati domani i vini finalisti della VII edizione di Gironi Divini, la kermesse enogastronomica che anima l’Estate del noto borgo turistico marsicano. Quest’anno la selezione è stata ancora più impegnativa, visto il grande successo di adesione da parte di cantine da tutto l’Abruzzo, con ben 49 aziende partecipanti, tra nomi noti e blasonati e cantine emergenti. Ogni cantina era stata chiamata ad indicare un vino – simbolo della storia e della filosofia aziendale, o magari quello più innovativo, ancora da far conoscere – che la rappresentasse nella categoria bianchi, rosati o rossi. A questi 49 vini (già frutto quindi di una pre-selezione da parte delle stesse cantine), Franco Santini ha aggiunto circa 15 altri vini a suo giudizio meritevoli di essere messi in concorso (ricordiamo che Santini degusta e seleziona vini abruzzesi da circa 15 anni per importanti testate e guide di settore). Su questo lotto di circa 65 vini si è espressa una giuria tecnica composta da degustatori FIS, AIS, enologi, distributori, collezionisti…insomma, gente che il vino lo mastica e lo vive per passione e per mestiere. Con la tecnica dell’assaggio alla cieca e dei voti in centesimi sono stati quindi selezionati i vini finalisti di ogni categoria, che saranno sottoposti nelle serate del 16-17-18 Agosto all’ultima analisi della giuria popolare. Il voto democratico eleggerà quindi il vino vincitore del Torneo di Dante 2019.

Le finali si svolgeranno nella splendida locatione del ristorante Giardino Resta, nelle serate del 16-17-18 Agosto dalle ore 19:30 alle 21.00 circa. Per far parte della giuria necessaria prenotazione al numero 3357533346. Posti limitati!