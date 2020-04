Gioventù Nazionale su gestione emergenza sanitaria: un plauso a Marsilio e giunta per l’impegno profuso

Avezzano. “In questo momento dove gli Italiani aspettano ancora di capire come e quando arriveranno i soldi dal governo, la Regione Abruzzo si è impegnata a fornire un contributo di 1000 euro per permettere alle famiglie in difficoltà l’acquisto di beni di prima necessità. Questa misura fa parte di un provvedimento di circa 100 milioni di euro”, spiega in una nota il coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale,” che prevede anche aiuti a imprese e comuni, sospensione di tasse e contributi regionali e la sospensione degli affitti delle case popolari”.

“Già in precedenza il governatore Marsilio aveva proposto e ottenuto la sospensione del pedaggio per gli operatori sanitari, una misura importante per coloro che sono in prima linea per combattere questa battaglia. Il coordinamento provinciale di Gioventù Nazionale ringrazia il governatore Marco Marsilio e tutta la sua giunta per l’impegno profuso e lo straordinario lavoro svolto.

Infine sono intervenuti Di Bastiano, coordinatore provinciale di GN, e Castellani, coordinatore di GN Avezzano sulla scelta fatta ieri da Liris definendo che “ci rende orgogliosi la scelta dell’assessore regionale Guido Liris che in un momento drammatico per il territorio ha deciso di dare una mano alla sanità regionale tornando ad indossare il camice. Ricordiamo inoltre che è praticamente dall’inizio della crisi sanitaria che Liris è in prima linea per la gestione dell’emergenza insieme alla Asl locale”.