Giovanni Scalisi porta nella Marsica il titolo italiano di sci Gigante, nella categoria Ragazzi

Ovindoli. Il giovane della Valle Roveto, Giovanni Scalisi, è il nuovo campione di sci italiano di Gigante categoria Ragazzi. Il giovane atleta, classe 2008, dello Sci club Tre Nevi di Ovindoli, ha conquistato lo storico titolo nelle gare che si stanno disputando all’Abetone, in provincia di Pistoia.

Autore di una straordinaria manche, che gli ha consentito di primeggiare con buoni margini sui diretti avversari, è stato festeggiato a bordo pista dagli allenatori Davide Ciminelli e Marco Tatone, che si sono dichiarati orgogliosi della performance di Giovanni.

“La soddisfazione è massima”, il commento di Angelo Ciminelli, del comitato regionale Fisi e anche sindaco di Ovindoli, “questo titolo entra a pieno titolo nella nostra storia abruzzese e si aggiunge a quello conquistato solo pochi giorni fa da Giulia Valleriani. Che dire, se non che quest’anno l’Abruzzo ha raggiunto traguardi straordinari, frutto di un lavoro di squadra che va avanti da anni”.

Le congratulazioni per il giovane Scalisi sono arrivate anche dall’amministrazione comunale di Civitella Roveto, paese di cui è originario il giovane sciatore.

LA NOTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Italiani Children: Colturi e Simonelli sugli scudi nell’SG Allievi dell’Abetone. A Paci e Scalisi i titoli del gigante Ragazzi

La seconda giornata dei Campionati Italiani Children all’Abetone proponeva i superG Allievi e i giganti Ragazzi.

Nel superG femminile si è imposta Lara Colturi, Golden Team, con il tempo di 59″15, con ben 70 centesimi di vantaggio sulla coppia in argento, formata da Giorgia Collomb, sci club La Thuile Rutor, e Ludovica Righi, Edelweiss. Al quarto posto Rita Granruaz, Asc Ladinia, a 73 centesimi dalla Colturi, seguita da Semire Dauti, sci club Aremogna, A 1″02.

La gara maschile è andata a Edoardo Simonelli, Les Arnauds, con il tempo di 58″50, per 21 centesimi più veloce di Andrea Schranz, sci club Macugnaga, e per 53 rispetto a Pietro Trentin, sci club 18. Quarto posto per Pietro Mazzoleni, Mondolé Ski Team, a 66 centesimi dal vincitore, uno solo in meno rispetto al quinto classificato, Matteo Togno, sci club Claviere.

Nel gigante Ragazzi femminile il titolo è andato a Lavinia Paci, dello Sporting Club Campiglio, con il tempo di 1’03″73, che ha preceduto Anna Trocker, Seiser Alm Ski Team, per 33 centesimi, e la portacolori dell’Equipe Beauleard, Amelia Grace Curto, per 44.

Quarto posto per Giada D’Antonio, del Vesuvio, con 79 centesimi di ritardo, e quinta piazza per Beatrice Mazzoleni, Mondolé Ski Team, a 89.

Giovanni Scalisi, dell’Ovindoli, ha vinto il gigante maschile, in 1’03″17, battendo Mattia Valente, Sci club Cortina, per 37 centesimi, e Simone Migliorati, del Radici Group, per 48. Quarto posto per Leonardo D’Incà, sci club Trichiana, a 70 centesimi dal vincitore, mentre è quinto Michele Vivalda, Equipe Limone, a 71.