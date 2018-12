Giovani studenti si approcciano al mondo del lavoro, abiti realizzati in classe esposti nelle boutique del centro

Avezzano. Abiti in vetrina in centro ad Avezzano: il liceo artistico “Bellisario” ha dato il via ad un’iniziativa dove è la moda a fare da protagonista. Sono diversi i vestiti realizzati dagli studenti dell’istituto avezzanese in occasione del progetto, che ha visto coinvolti il negozio “Abbiglieria Donna” e “Volver”.

Peculiare la realizzazione degli abiti, in quanto sono stati utilizzati materiali riciclati come il cartone.

“Si tratta di attività laboratoriali con le classi seconde del liceo”, ci racconta la docente Manuela Di Sanza, “per creare un contatto diretto con il manichino con l’obiettivo di far approcciare i ragazzi alla materia. Creatività e cooperazione: queste sono state le parole d’ordine che ci hanno permesso di raggiungere il risultato”.

“In occasione del Natale abbiamo deciso di realizzare abiti a tema utilizzando la tecnica del moulage”, continua la Di Sanza, “con l’obiettivo di iniziare a creare collaborazioni sul territorio e con delle boutique che potessero ospitare le opere dei ragazzi e per creare un contatto diretto tra il mondo della scuola e quello del lavoro”.

“Connubio tra arte e moda e orientamento al mondo del lavoro”, ci spiega Antonella Leone, assistente del progetto, “con l’obiettivo di far capire loro le giuste tecniche e colori per vendere un determinato abito. Per il futuro, grazie alla sensibilità della titolare Sestini, sono previste altre collaborazioni per affidare ai ragazzi l’allestimento delle vetrine della boutique”.

Tre i messaggi che si vogliono far passare attraverso questa iniziativa: la passione per il lavoro da parte del docente, il 50esimo anniversario del Liceo Artistico e l’orientamento e il connubio tra scuole medie e mondo del lavoro.