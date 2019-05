Giovani marzialisti crescono. Ad Avezzano oltre 200 bambini protagonisti dell’esame finale per l’acquisizione della cintura di merito

Avezzano. Lo scorso sabato 18 maggio, presso il palazzetto Martiri di Nassiria, si è svolto l’esame finale con acquisizione della cintura di merito per più di 200 bambini dell’IC “Mazzini- Fermi”. Nell’ambito del progetto “Arti Marziali a scuola”, coordinato dal M° Massimiliano Di Donato, sono state 10 le classi interessate, seguite per tutto l’anno scolastico in un processo di perfezionamento continuo.

I ragazzi e le ragazze hanno ricevuto l’abbraccio di un palazzetto gremito in ogni ordine di posto che ha incoraggiato questi marzialisti in erba per tutta la durata dell’evento. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente Fabiana Iacovitti per l’ottima riuscita della kermesse e per i risvolti educativi di questo importante percorso di crescita.