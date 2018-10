Giovani imprenditori crescono: il “Carpe Diem” inaugura il terzo punto vendita e porta la sua pizza top ad Avezzano

Avezzano. Il giovane e creativo pizzaiolo Emilio Brighigna mette a segno un altro colpo importante nel 2018. Dopo il grandioso successo raggiunto con il ristorante pizzeria “Carpe Diem” di Montesilvano e l’apertura del “Carpe Diem 2” di Villa Raspa di Spoltore, avvenuto un anno fa proprio in questo stesso periodo, è ora la volta di Avezzano.

In collaborazione con il giovanissimo imprenditore Massimo Moschella, classe 1994, Emilio ha infatti sfidato le montagne per portare anche in provincia dell’Aquila le pizze e la leggerezza degli impasti con cui ha conquistato il cuore degli abruzzesi e non solo. L’inaugurazione avverrà domani, sabato 6 ottobre, alle 18,30 presso il nuovo punto vendita di Via Marconi 41.

L’invito è aperto a tutti, si potranno assaggiare alcune tra le pizze che hanno reso famoso il Carpe Diem, e anche degustare formaggi e salumi campani, tra cui i famosi latticini della Linea ORO del Caseificio San Martino a marchio Carpe Diem.

“Il punto vendita di Avezzano sarà dedicato per il momento solo alla produzione di pizze da asporto e alla vendita di prodotti campani del Caseificio San Martino, ma abbiamo già in mente grandi progetti per il futuro”, afferma con il suo sorriso solare Emilio Brighigna, che vede i sacrifici fatti per anni insieme alla moglie Angelica pian piano tradursi in sogni che si avverano.

Dopo il riconoscimento da parte della Guida Top Pizza 150 Migliori Pizzerie d’Italia di Luciano Pignataro, che li ha inseriti tra le prime 150 classificate, al Carpe Diem non si montano la testa. Ma il passo è svelto, ponderato e sicuro: siamo certi che di questi ragazzi sentiremo ancora parlare presto.