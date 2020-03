Giovani donano il montepremi del fantacalcio alla raccolta fondi per le strutture ospedaliere d’Abruzzo

Tagliacozzo. Donano il montepremi del fantacalcio alla raccolta fondi per le strutture ospedaliere dell’Abruzzo. E’ stato un giovane di Tagliacozzo ricoverato per una polmonite ad appellarsi ai suoi amici per chiedergli di non uscire di casa e di donare i soldi raccolti durante la stagione del fantacalcio agli ospedali che in questi giorni stanno lavorando h24 per assicurare cure e assistenza agli abruzzesi.

Il montepremi di 450 euro è andato così a confluire nel budget che in queste ore si sta raccogliendo per rafforzare la terapia intensiva in Abruzzo. L’iniziativa è partita da un ragazzo che sta vivendo il dramma di una malattia con la quale combatte da mesi la richiesta di rimanere in casa ed evitare contatti con gli altri per evitare che il Coronavirus possa diffondersi.

Il giovane, ricoverato attualmente all’ospedale di Chieti, sta vivendo in modo diverso questo virus con la paura addosso di chi è fragile e allo stesso tempo impotente. Per questo ha deciso di rivolgersi ai suoi coetanei, ai ragazzi con i quali trascorre parte delle sue giornate spensierate, e parlargli in modo diretto.

“Se non vi importa niente della vostra salute pensate a quella degli altri”, ha scritto, “dei vostri genitori, parenti, amici o chiunque altro. Vi sembra il caso di prendervi il virus e portarlo nelle vostre case per stare al bar? Detto ciò in una parola per il personale dell’ospedale che si è comportato in maniera perfetta, chiara, professionale ed ha gestito nel migliore dei modi la situazione”.