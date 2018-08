Giovane ferito al volto, identificati dai carabinieri quattro giovani marsicani coinvolti

Tagliacozzo. Sono stati individuati dai carabinieri quattro giovani coinvolti nell’episodio di violenza avvenuto nei confronti di un giovane 30enne di Tagliacozzo. Si tratta di quattro marsicani, alcuni dei quali di Capistrello, la cui posizione è al vaglio degli investigatori. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo.

Il giovane di Tagliacozzo rimasto ferito è finito in ospedale a causa di un atto di violenza avvenuto durante la notte nel centro storico della città, all’uscita di un locale, nella zona di Piazza Obelisco. Le cause dell’accaduto sarebbero da ricercare in una discussione verbale sorta per futili motivi. Non è ancora chiaro però cosa possa aver scatenato una reazione così violenta da parte dell’aggressore che rischia grosso. Il ferito, infatti, ha riportato lesioni gravi. Accompagnato da alcuni amici prima al pronto soccorso dell’ospedale di Tagliacozzo e poi trasferito a quello di Avezzano, è stato sottoposto a un complesso intervento di sutura al volto e gli sono stati applicati circa 90 punti.

Secondo una prima ricostruzione, il trentenne tagliacozzano sarebbe stato raggiunto da una bottigliata al volto, oppure da un grosso bicchiere, quelli utilizzati per i cocktail. L’oggetto contundente utilizzato non è stato ancora individuato ma si tratta senza dubbio di qualcosa di pesante. Nelle prossime ore sulla vicenda potrebbe esserci una svolta. Le indagini sono seguite dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo guidati dal comandante Silvia Gobbini.