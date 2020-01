Giovane di Avezzano muore nella camera d’albergo a Pescara dopo la festa di capodanno

Montesilvano. Tristissimo inizio dell’anno per la famiglia e gli amici di un giovane: nella notte è deceduto un ragazzo di 32 anni, Armando Olivieri, di Avezzano. Il cadavere è stato ritrovato in una stanza dell’hotel “Duca degli Abruzzi” a Montesilvano dove stava trascorrendo la notte dopo la festa di Capodanno.

Al momento le cause della morte sono in via di accertamento, ma molto probabilmente si tratta di un decesso in seguito a un malore o per cause naturali. La fidanzata ha chiamato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.

Per una tragica fatalità anche l’anno appena trascorso si aprì con una notizia funesta sulla costa, quella di un incidente che poi costò la vita a un altro giovane.