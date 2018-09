Giovane commessa di Avezzano tenta il suicidio per amore, salvata in extremis dalla polizia

Avezzano. Tragedia sfiorata nella mattinata ad Avezzano dove una giovane ha tentato il suicidio per amore. La ragazza protagonista del folle gesto, ha circa trenta anni ed è originaria di Roma ma lavora ad Avezzano dove è responsabile di una nota catena di negozi di abbigliamento nella Marsica.

Sono stati proprio i colleghi ad allertare i vigili del fuoco, insospettiti dal fatto che la trentenne non si fosse presentata a lavoro durante l’orario di apertura. Intervenuti presso l’abitazione della commessa, i pompieri hanno provveduto ad aprire la porta dell’appartamento posto al secondo piano, in via Garibaldi ad Avezzano, all’interno del quale si trovava la ragazza priva di sensi. La giovane è stata trovata in forte stato di shock con evidenti tagli sul corpo. Messa in sicurezza l’area, i vigili del fuoco, hanno richiesto sul posto polizia e ambulanza. I sanitari del 118 hanno stabilizzato la ragazza che è stata successivamente trasportata all’ospedale di Avezzano.

Secondo una prima ricostruzione alla base del folle gesto sembrano esserci problemi sentimentali. Francesco Proia