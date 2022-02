Giorno del Ricordo, Nazione Futura Avezzano depone fiori alla lapide dedicata al Milite Ignoto

Avezzano. “Una composizione floreale a testimonianza del Ricordo, affinché quanto accadde non vada nè dimenticato nè, come purtroppo avviene, mistificato”.

Sono le parole che hanno accompagnato ieri la deposizione di una composizione floreale ai piedi della lapide dedicata al Milite Ignoto, da parte di Nazione Futura Avezzano.

“I fiori non possono cancellare la memoria di un episodio luttuoso, ma possono trasmetterla alle future generazioni”, afferma Nello Simonelli, consigliere comunale di Avezzano e Responsabile regionale del movimento di idee Nazione Futura, “in modo intellettualmente onesto, evitando la mistificazione di chi vorrebbe, ancora oggi, negare quella barbarie”.

“Con una delegazione dei ragazzi di Nazione Futura abbiamo voluto omaggiare in questo modo le vittime del passato. Se per alcuni é tutt’ora scomodo fare i conti con la realtà, se alcuni chiedono verità senza restituirne, se alcuni distinguono i morti in base al colore politico, noi abbiamo voluto omaggiare chi morí per il solo essere italiano, per amore verso questa terra e questa Patria”.

“Noi ricordiamo”, conclude.