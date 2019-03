Successo a Celano per le giornate Fai di Primavera, studenti diventano per un giorno apprendisti ciceroni

Grande successo a Celano per le giornate FAI di Primavera di sabato e domenica.

Per l’occasione, grazie all’organizzazione del Gruppo Fai della Marsica, è stato possibile visitare ben 5 chiese di Celano, illustrate dai ragazzi delle classi 3E e 3G del liceo linguistico “Benedetto Croce” di Avezzano, che sono riusciti a coniugare in maniera eccezionale la competenza dei ciceroni di professione e l’entusiasmo degli apprendisti.

Celano è stata affollata da persone di tutte le età, grandi, piccoli, famiglie, nonni provenienti dall’Abruzzo e dalle regioni limitrofe.

Tutti accumunati dalla voglia di conoscere e condividere la passione per l’arte, creando in questo modo anche un dialogo tra le generazioni.

Fondamentale l’apporto dell’amministrazione comunale, con la messa a disposizione di un pulmino per il trasporto dei visitatori dalla piazza alla chiesa Madonna delle Grazie, di spazi, parcheggi e sostegno organizzativo.

La speranza del FAI è che queste giornate suggeriscano di considerare la cultura e la conoscenza del proprio territorio anche come motore per lo sviluppo turistico per le città, perché vedere tanta gente stupita da bellezze inaspettate è stata una gioia per gli occhi e una speranza per il cuore.