Le giornate Fai di primavera fanno di nuovo tappa nella Marsica, ecco l’itinerario alla scoperta di Celano

Celano. Tutto pronto per il viaggio attraverso il Medioevo marsicano tra le bellezze di Celano con il Fai.

Le giornate Fai di primavera fanno di nuovo tappa nella Marsica

Come già raccontato da MarsicaLive il Fai ha deciso di organizzare un nuovo itinerario per riscoprire e valorizzare le bellezze del territorio e questa volta porterà turisti e residenti a scoprire le chiese di Celano. Il gruppo Fai Marsica delegazione dell’Aquila ha organizzato per domani “Una passeggiata nel Medioevo marsicano attraverso le chiese della Contea di Celano”.

Una giornata per riscoprire le bellezze di Celano

Grazie all’aiuto dei tutor i partecipanti potranno visitare i gazebo allestiti per l’occasione in piazza IV Novembre e nei pressi di Santa Maria Valleverde che è uno dei posti del cuore del Fai 2019 come annunciato già da MarsicaLive per avere materiale informativo e poi avventurarsi nel percorso all’interno della chiesa di San Francesco, della chiesa di San Giovanni, di Sant’Angelo, Madonna delle Grazie e per concludere Santa Maria Valleverde. Le visite sono previste dalle 10 alle 17. Per quell’orario è stato chiuso al traffico corso Umberto e allestito un parcheggio in piazza Aia